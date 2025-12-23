Cinéma à Treignac Le jour J Treignac

Cinéma à Treignac L’Etranger

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Film de De François Ozon

Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin . Durée 2h03.

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus.

Plein tarif 5,50€ carnet d’abonnement 5 places 25€ tarif réduit 4€ .

Salle des Fêtes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49 secretariat@mairietreignac.fr

Cinéma à Treignac L'Etranger

