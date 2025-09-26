Cinéma à Villefranche: Valeur Sentimentale Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord

Place de la Liberté Foyer Rural Villefranche-du-Périgord Dordogne

Cinéma « Valeur Sentimentale » Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Genre Comédie dramatique, Drame, Comédie

Réalisation Joachim Trier

Casting Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas .

Place de la Liberté Foyer Rural Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

German : Cinéma à Villefranche: Valeur Sentimentale

Kino: « Valeur Sentimentale »: Agnès und Nora erleben, dass ihr Vater nach langen Jahren der Abwesenheit wieder auftaucht. Er ist ein bekannter Regisseur und bietet der Theaterschauspielerin Nora an, in seinem nächsten Film mitzuspielen, doch sie lehnt trotzig ab. Er bietet die Rolle einem jungen Hollywoodstar an.

Italiano :

Cinema: « Valeur Sentimentale »: Agnès e Nora vedono arrivare il padre dopo una lunga assenza. Un regista rinomato chiede a Nora, un’attrice di teatro, di recitare nel suo prossimo film, ma lei si rifiuta con decisione. Allora offre il ruolo a una giovane star di Hollywood.

