La ville en projection – Cinéma Agnès Varda – Les Bords de Scènes Juvisy-sur-Orge, 7 juin 2025, Juvisy-sur-Orge.

Pour cette édition 2025 de Nuit Blanche, découvrez un programme de cinq court-métrages de cinq réalisateurs différents : une sélection de films à l’atmosphère nocturne où la lumière joue un rôle central dans des environnements urbains. Un concentré créatif de cinéma, à voir en quarante-cinq minutes !

Programme des films diffusés :

– Blinkity Blank (1955) de Norman McLaren

Un court-métrage psychédélique et expérimental, mettant à l’épreuve les capacités de notre vision !

– Eternity (2019), d’Anastasia Melikhova

Un film où des abstractions visuelles réinventent le monde.

– Luminaris (2011), de Juan Pablo Zaramella

Le film est une ôde à l’évasion. Il invite à s’affranchir d’un système social et sociologique rigide et conformiste, où la lumière du Soleil rythme la vie.

– Logorama (2009), de François Alaux, Hervé de Crécy

et Ludovic Houplain

Récompensé d’un Oscar en 2010 et réalisé en six ans, Logorama est une comédie satirique et animée, personnifiant les logos incontournables de la pop culture.

– Obras (2004), d’Hendrick Dusollier

Ce film en plan séquence se joue des ombres et lumières communes à notre vie urbaine. Les fenêtres des voisins deviennent un théâtre artistique et les immeubles, des champs d’explorations poétiques.

Un projet en partenariat avec Les Bords de Scènes – Théâtres et cinémas (Juvisy-sur-Orge) , l’Agence du Court métrage et avec le soutien de la Métropole du Grand Paris

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T22:00:00+02:00

Cinéma Agnès Varda – Les Bords de Scènes 37, grande Rue 91260 Place Jean DurixJuvisy-sur-Orge

https://www.grandorlyseinebievre.fr/eartcamillelambert +33169578250 eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert

Projection de cinq films au cœur de la nuit, dans des environnements urbains et lumineux.