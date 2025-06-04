Cinéma « Vacances forcées » Dun-le-Palestel
Cinéma « Vacances forcées » Dun-le-Palestel mercredi 5 novembre 2025.
Cinéma Regarde
Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Cinéma Regarde à 20h30, salle Apollo, durée 1h31 .
Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
English : Cinéma Regarde
German : Cinéma Regarde
Italiano :
Espanol : Cinéma Regarde
L’événement Cinéma Regarde Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Pays Dunois