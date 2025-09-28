Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation Place du champ de foire Ainay-le-Château dimanche 28 septembre 2025.
Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Film documentaire de Thierry Martin-Douyat
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Documentary film by Thierry Martin-Douyat
German :
Dokumentarfilm von Thierry Martin-Douyat
Italiano :
Film documentario di Thierry Martin-Douyat
Espanol :
Documental de Thierry Martin-Douyat
