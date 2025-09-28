Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation Place du champ de foire Ainay-le-Château

Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation Place du champ de foire Ainay-le-Château dimanche 28 septembre 2025.

Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Film documentaire de Thierry Martin-Douyat

.

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Documentary film by Thierry Martin-Douyat

German :

Dokumentarfilm von Thierry Martin-Douyat

Italiano :

Film documentario di Thierry Martin-Douyat

Espanol :

Documental de Thierry Martin-Douyat

L’événement Cinéma Allier et Saône et Loire: La ligne de démarcation Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-08-26 par Montluçon Tourisme