Cinéma Alter Ego

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 21:40:00

Date(s) :

2026-04-01

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Cette comédie surprenante, décalée et inventive nous offre un double plaisir avec Laurent Lafitte, récemment récompensé du César du meilleur acteur, et qui confirme ici toute l’étendue de son talent.

Réalisateurs Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Alter Ego Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller