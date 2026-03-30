Cinéma: ALTER EGO

Salle des fêtes Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Cinéma: ALTER EGO.

Cinéma: ALTER EGO. .

Salle des fêtes Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 cinema@cine-passion24.com

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English : Cinéma: ALTER EGO

Cinema: When Autumn Comes. A film by François Ozon with Josiane Balasko, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier.

L’événement Cinéma: ALTER EGO Bourdeilles a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne