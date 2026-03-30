Cinéma: ALTER EGO Bourdeilles
Cinéma: ALTER EGO Bourdeilles mardi 7 avril 2026.
Cinéma: ALTER EGO
Salle des fêtes Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Cinéma: ALTER EGO.
Cinéma: ALTER EGO. .
Salle des fêtes Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97 cinema@cine-passion24.com
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English : Cinéma: ALTER EGO
Cinema: When Autumn Comes. A film by François Ozon with Josiane Balasko, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier.
L’événement Cinéma: ALTER EGO Bourdeilles a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne
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