Cinéma Alter ego Salle des fêtes Pontorson

Cinéma Alter ego

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:10:00

Date(s) :

2026-04-17

Film de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine. Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko.

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence. .

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

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English : Cinéma Alter ego

L’événement Cinéma Alter ego Pontorson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts