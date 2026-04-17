Cinéma Alter ego Salle des fêtes Pontorson
Cinéma Alter ego Salle des fêtes Pontorson vendredi 17 avril 2026.
Cinéma Alter ego
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:10:00
Date(s) :
2026-04-17
Film de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine. Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko.
Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence. .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
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English : Cinéma Alter ego
L’événement Cinéma Alter ego Pontorson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts