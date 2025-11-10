Cinéma Alverton Classe Moyenne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Cinéma Alverton Classe Moyenne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert lundi 10 novembre 2025.

Cinéma Alverton Classe Moyenne

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour une soirée ciné pleine d’humour et de situations inattendues avec la comédie “Classe Moyenne” !

Un film drôle et piquant qui raconte le quotidien pas toujours simple… mais souvent hilarant ✨

.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

The Cinéma Alverton invites you to a movie night full of humor and unexpected situations with the comedy ?Classe Moyenne? !

A funny and piquant film that tells the story of everyday life, not always simple? but often hilarious?

German :

Das Alverton-Kino lädt Sie zu einem Filmabend voller Humor und unerwarteter Situationen mit der Komödie « Classe Moyenne » ein!

Der Film erzählt von einem nicht immer einfachen, aber oft urkomischen Alltag

Italiano :

Il Cinéma Alverton vi invita a una serata cinematografica ricca di umorismo e situazioni inaspettate con la commedia « Classe Moyenne »!

Un film divertente e piccante che racconta la vita di tutti i giorni, non sempre semplice ma spesso esilarante

Espanol :

¡El Cinéma Alverton le invita a una velada cinematográfica llena de humor y situaciones inesperadas con la comedia « Classe Moyenne »!

Una película divertida y picante que narra la vida cotidiana, no siempre sencilla… pero a menudo hilarante..

L’événement Cinéma Alverton Classe Moyenne Arvert a été mis à jour le 2025-09-08 par Royan Atlantique