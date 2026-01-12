Cinéma Alverton Gourou Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Cinéma Alverton Gourou

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 20:30:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour Gourou , un film troublant de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau et Anthony Bajon.

Entre fascination, manipulation et quête de sens… jusqu’où peut aller l’influence d’un homme ?

.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

Cinéma Alverton invites you to Gourou , a disturbing film by Yann Gozlan starring Pierre Niney, Marion Barbeau and Anthony Bajon.

Between fascination, manipulation and the quest for meaning? how far can a man?s influence go?

