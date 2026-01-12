Cinéma Alverton Gourou Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Cinéma Alverton Gourou Salles des Fêtes d’Arvert Arvert lundi 9 mars 2026.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-09 20:30:00
fin : 2026-03-09
2026-03-09
Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour Gourou , un film troublant de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau et Anthony Bajon.
Entre fascination, manipulation et quête de sens… jusqu’où peut aller l’influence d’un homme ?
English :
Cinéma Alverton invites you to Gourou , a disturbing film by Yann Gozlan starring Pierre Niney, Marion Barbeau and Anthony Bajon.
Between fascination, manipulation and the quest for meaning? how far can a man?s influence go?
