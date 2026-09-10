Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre » Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
lundi 9 novembre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre »
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 20:30:00
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-09
Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour «Les Héros du Louvre» !
En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
The Alverton Cinema invites you to see “The Heroes of the Louvre”!
In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.
L’événement Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre » Arvert a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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