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Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre » Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

lundi 9 novembre 2026 · Salles des Fêtes d'Arvert · Arvert

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
lundi 9 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salles des Fêtes d'Arvert
Adresse
Place Jacques Lacombe
Ville
17530 Arvert
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5

Arvert

Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre »

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 20:30:00
fin : 2026-11-09

Date(s) :
2026-11-09

Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour «Les Héros du Louvre» !

En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36  mairie@ville-arvert.fr

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English :

The Alverton Cinema invites you to see “The Heroes of the Louvre”!

In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.

L’événement Cinéma Alverton « Les Héros du Louvre » Arvert a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

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