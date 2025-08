Cinéma Alverton « Rapaces » Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Cinéma Alverton « Rapaces » Salles des Fêtes d’Arvert Arvert lundi 13 octobre 2025.

Cinéma Alverton « Rapaces »

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-13 20:30:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Séance de cinéma dans la salle des fêtes d’Arvert !

En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

Film show in Arvert village hall!

In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.

German :

Filmvorführung im Festsaal von Arvert!

In Partnerschaft mit dem Foyer Rural d’Arvert und dem CRPC.

Italiano :

Proiezione di film nella sala del villaggio di Arvert!

In collaborazione con il Foyer Rural d’Arvert e il CRPC.

Espanol :

Proyección de películas en la sala de fiestas de Arvert

En colaboración con el Foyer Rural d’Arvert y el CRPC.

