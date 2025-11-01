Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes Carolles Carolles

Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes Carolles Carolles samedi 1 novembre 2025.

Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes

Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01 16:20:00

Date(s) :

2025-11-01

Amelie et la métaphysique des tubes

1h 18min | Animation

De Mailys Vallade, Liane-Cho Han

Par Liane-Cho Han, Mailys Vallade

Avec Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Isaac Schoumsky

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie. .

Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

English : Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes Carolles a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Granville Terre et Mer