Cinéma Amélie, et la métaphysique des tubes Carolles Carolles

Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 16:20:00
2025-11-01
Amelie et la métaphysique des tubes
1h 18min | Animation
De Mailys Vallade, Liane-Cho Han
Par Liane-Cho Han, Mailys Vallade
Avec Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Isaac Schoumsky
Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie. .
Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr
