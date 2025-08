Cinéma | Ange | Cayres Cayres

Cinéma | Ange | Cayres

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-08-21 20:30:00

2025-08-21

Film synopsis de Tony Gatlif

Avec Arthur H., Suzanne Aubert…

Arthur H incarne Ange, musicien sans attache, qui ressent le besoin vital de retrouver et faire la paix avec son vieil ami Marco…

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film synopsis by Tony Gatlif

With Arthur H., Suzanne Aubert…

Arthur H plays Ange, an unattached musician who feels the vital need to find and make peace with his old friend Marco…

German :

Film Synopsis von Tony Gatlif

Mit Arthur H, Suzanne Aubert…

Arthur H spielt Ange, einen ungebundenen Musiker, der das vitale Bedürfnis verspürt, seinen alten Freund Marco zu finden und mit ihm Frieden zu schließen…

Italiano :

Sinossi del film di Tony Gatlif

Con Arthur H., Suzanne Aubert…

Arthur H interpreta Ange, un musicista non legato che sente il bisogno vitale di ritrovare e riappacificarsi con il suo vecchio amico Marco…

Espanol :

Sinopsis de Tony Gatlif

Con Arthur H., Suzanne Aubert…

Arthur H interpreta a Ange, un músico soltero que siente la necesidad vital de encontrar y hacer las paces con su viejo amigo Marco…

