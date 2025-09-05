Cinéma | Ange Centre Culturel Langeac

Cinéma | Ange Centre Culturel Langeac vendredi 5 septembre 2025.

Cinéma | Ange

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 20:30:00
fin : 2025-09-05

Date(s) :
2025-09-05

1h 37min | Drame | De Tony Gatlif | Par Tony Gatlif, Patricia Mortagne | Avec Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric
  .

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 37min | Drama | By Tony Gatlif | By Tony Gatlif, Patricia Mortagne | With Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric

German :

1h 37min | Drama | Von Tony Gatlif | Von Tony Gatlif, Patricia Mortagne | Mit Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric

Italiano :

1h 37min | Drammatico | Di Tony Gatlif | Di Tony Gatlif, Patricia Mortagne | Con Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric

Espanol :

1h 37min | Drama | Por Tony Gatlif | Por Tony Gatlif, Patricia Mortagne | Con Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric

L’événement Cinéma | Ange Langeac a été mis à jour le 2025-08-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier