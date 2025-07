Cinéma Ange Saint-Affrique

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2025-07-27

fin : 2025-07-28

2025-07-27 2025-07-28

Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre le cap sur les bords de la Méditerranée.

Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont il vient à peine d’apprendre l’existence.

25 juin 2025 en salle | 1h 37min | Drame

De Tony Gatlif|

Par Tony Gatlif, Patricia Mortagne

Avec Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Ange, a solitary traveler and ethnologist by profession, must set sail for the Mediterranean to pay off his debt.

German :

Ange, ein einsamer Reisender und Ethnologe von Beruf, muss, um seine Schulden zu begleichen, Kurs auf die Ufer des Mittelmeers nehmen.

Italiano :

Ange, viaggiatore solitario ed etnologo di professione, deve salpare per il Mediterraneo per ripagare il suo debito.

Espanol :

Ange, viajero solitario y etnólogo de profesión, debe zarpar hacia el Mediterráneo para saldar su deuda.

