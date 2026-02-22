CINÉMA ANNA La Salvetat-sur-Agout
CINÉMA ANNA La Salvetat-sur-Agout dimanche 8 mars 2026.
Dans le cadre des journées de la Femme, un drame social puissant qui explore la lutte d’une femme sarde contre l’empiètement du monde moderne
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
English :
As part of the Women’s Day celebrations, a powerful social drama explores a Sardinian woman’s struggle against the encroachment of the modern world
