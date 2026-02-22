CINÉMA ANNA La Salvetat-sur-Agout

CINÉMA ANNA

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Dans le cadre des journées de la Femme, un drame social puissant qui explore la lutte d’une femme sarde contre l’empiètement du monde moderne

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

As part of the Women’s Day celebrations, a powerful social drama explores a Sardinian woman’s struggle against the encroachment of the modern world

