[CINEMA] Après-midi autour de 2 films Impasse du cinéma Sabres

Un APRES-MIDI CINÉ inédit autour de 2 films
En présence du réalisateur Clément Schneider
14h Projection du film Soleil Vert avec C.Heston (1974)
15h45 Pause collation offerte
16h15 Projection du film La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider suivi d’un temps d’échange avec lui
14h Projection du film Soleil Vert avec Charlton Heston (1974)
Soleil Vert est considéré comme un monument du cinéma d’anticipation grâce à sa facture classique, son esthétique sobre et sa direction artistique qui lui permettent de traverser les années sans perdre de sa force.
16h15 Projection du film La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider
L’apocalypse en found-footage… ou comment la fin du monde a peut-être commencé dans un laboratoire d’État, avec un groupuscule anarchiste et un mystérieux micro-organisme le mycélium , capable de digérer n’importe quel métal…
17h30 Temps d’échange avec le réalisateur Clément Schneider qui nous présentera son quatrième long-métrage sorti au printemps 2025
Tarif 6€ .
Impasse du cinéma Cinéma L’Estrade Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
English : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films
A unique AFTERNOON CINEMA featuring 2 films
In the presence of director Clément Schneider
2pm: Screening of Soleil Vert with C.Heston (1974)
3:45pm: Snack break
4:15pm: Screening of the film La fin de l?âge de fer (2025) by Clément Schneider, followed by a discussion with the director
German : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films
Ein ganz neuer KINO-NACHMITTAG rund um 2 Filme
In Anwesenheit des Regisseurs Clément Schneider
14 Uhr: Vorführung des Films Soleil Vert mit C.Heston (1974)
15.45 Uhr: Kostenlose Snackpause
16.15 Uhr: Vorführung des Films La fin de l’age de fer (2025) von Clément Schneider mit anschließender Diskussion
Italiano :
Un originale CINEMA DI POMERIGGIO con 2 film
In presenza del regista Clément Schneider
14.00: Proiezione di Soleil Vert con C.Heston (1974)
15.45: Pausa snack
16.15: Proiezione del film La fin de l’âge de fer (2025) di Clément Schneider, seguita da un dibattito con il regista
Espanol : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films
Un original CINE DE TARDE con 2 películas
En presencia del director Clément Schneider
14.00 h: Proyección de Soleil Vert con C.Heston (1974)
15.45 h: Pausa para un tentempié
16.15 h: Proyección de la película La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider, seguida de un coloquio con el director
