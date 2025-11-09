[CINEMA] Après-midi autour de 2 films Impasse du cinéma Sabres

[CINEMA] Après-midi autour de 2 films

Un APRES-MIDI CINÉ inédit autour de 2 films

En présence du réalisateur Clément Schneider

14h Projection du film Soleil Vert avec C.Heston (1974)

15h45 Pause collation offerte

16h15 Projection du film La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider suivi d’un temps d’échange avec lui

14h Projection du film Soleil Vert avec Charlton Heston (1974)

Soleil Vert est considéré comme un monument du cinéma d’anticipation grâce à sa facture classique, son esthétique sobre et sa direction artistique qui lui permettent de traverser les années sans perdre de sa force.

16h15 Projection du film La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider

L’apocalypse en found-footage… ou comment la fin du monde a peut-être commencé dans un laboratoire d’État, avec un groupuscule anarchiste et un mystérieux micro-organisme le mycélium , capable de digérer n’importe quel métal…

17h30 Temps d’échange avec le réalisateur Clément Schneider qui nous présentera son quatrième long-métrage sorti au printemps 2025

English : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films

A unique AFTERNOON CINEMA featuring 2 films

In the presence of director Clément Schneider

2pm: Screening of Soleil Vert with C.Heston (1974)

3:45pm: Snack break

4:15pm: Screening of the film La fin de l?âge de fer (2025) by Clément Schneider, followed by a discussion with the director

German : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films

Ein ganz neuer KINO-NACHMITTAG rund um 2 Filme

In Anwesenheit des Regisseurs Clément Schneider

14 Uhr: Vorführung des Films Soleil Vert mit C.Heston (1974)

15.45 Uhr: Kostenlose Snackpause

16.15 Uhr: Vorführung des Films La fin de l’age de fer (2025) von Clément Schneider mit anschließender Diskussion

Italiano :

Un originale CINEMA DI POMERIGGIO con 2 film

In presenza del regista Clément Schneider

14.00: Proiezione di Soleil Vert con C.Heston (1974)

15.45: Pausa snack

16.15: Proiezione del film La fin de l’âge de fer (2025) di Clément Schneider, seguita da un dibattito con il regista

Espanol : [CINEMA] Après-midi autour de 2 films

Un original CINE DE TARDE con 2 películas

En presencia del director Clément Schneider

14.00 h: Proyección de Soleil Vert con C.Heston (1974)

15.45 h: Pausa para un tentempié

16.15 h: Proyección de la película La fin de l’âge de fer (2025) de Clément Schneider, seguida de un coloquio con el director

