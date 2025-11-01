Cinéma Aqua Ciné au Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Cinéma Aqua Ciné au Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage

7 rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:15:00

fin : 2025-11-01 19:45:00

Date(s) :

2025-11-01

Le Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage vous accueille le 1er novembre dès 18h15 pour visionner un film culte d’animation tout public La Famille ADDAMS !

.

7 rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 44 11 centre.aquatique@agglo-larochelle.fr

English : Cinema Aqua Ciné at the Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage

The Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage welcomes you on November 1st at 6.15pm to watch a cult animated film for all ages: The ADDAMS Family!

German : Kino Aqua Ciné im Wasserzentrum von Châtelaillon-Plage

Das Wassersportzentrum Châtelaillon-Plage empfängt Sie am 1. November ab 18.15 Uhr, um einen animierten Kultfilm für alle Altersgruppen zu sehen: Die ADDAMS-Familie!

Italiano :

Il Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage vi accoglie il 1° novembre dalle 18.15 per assistere a un film d’animazione cult per tutte le età: La famiglia ADDAMS!

Espanol : Cine Aqua Ciné en el Centro Acuático de Châtelaillon-Plage

El Centro Acuático de Châtelaillon-Plage le da la bienvenida el 1 de noviembre a partir de las 18.15 h para ver una película de animación de culto para todas las edades: ¡La familia ADDAMS!

