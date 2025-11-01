Cinéma Aqua Ciné au Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage
7 rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-01 18:15:00
fin : 2025-11-01 19:45:00
2025-11-01
Le Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage vous accueille le 1er novembre dès 18h15 pour visionner un film culte d’animation tout public La Famille ADDAMS !
7 rue du Chemin Vert Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 44 11 centre.aquatique@agglo-larochelle.fr
English : Cinema Aqua Ciné at the Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage
The Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage welcomes you on November 1st at 6.15pm to watch a cult animated film for all ages: The ADDAMS Family!
German : Kino Aqua Ciné im Wasserzentrum von Châtelaillon-Plage
Das Wassersportzentrum Châtelaillon-Plage empfängt Sie am 1. November ab 18.15 Uhr, um einen animierten Kultfilm für alle Altersgruppen zu sehen: Die ADDAMS-Familie!
Italiano :
Il Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage vi accoglie il 1° novembre dalle 18.15 per assistere a un film d’animazione cult per tutte le età: La famiglia ADDAMS!
Espanol : Cine Aqua Ciné en el Centro Acuático de Châtelaillon-Plage
El Centro Acuático de Châtelaillon-Plage le da la bienvenida el 1 de noviembre a partir de las 18.15 h para ver una película de animación de culto para todas las edades: ¡La familia ADDAMS!
