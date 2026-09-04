Informations pratiques

Puilboreau

Cinéma – « Arco » d’Ugo Bienvenu

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez le film d’animation « Arco » d’Ugo Bienvenu, le vendredi 16 octobre à 20h au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see Ugo Bienvenu’s animated film %AB Arco %BB on Friday, October 16, at 8:00 p.m. at Le Cube.

L’événement Cinéma – « Arco » d’Ugo Bienvenu Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle