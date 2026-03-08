Cinéma Arévi Animus Femina Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche
Cinéma Arévi Animus Femina
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-03-24
Le documentaire Animus Femina d’Eliane de Latour parle de quatre femmes en proximité avec la faune sauvage qui explorent nos relations au vivant à travers la réparation, la réflexion, l’art et le
vivre-avec . Quatre parcours exceptionnels qui nous invitent à décentrer notre regard humain et à repenser nos manières d’habiter le monde à l’heure de la crise climatique. Echanges avec la réalisatrice. .
