Cinéma Arévi Animus Femina Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi, 16 Avenue Docteur Lemoyne, Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Le documentaire Animus Femina d’Eliane de Latour parle de quatre femmes en proximité avec la faune sauvage qui explorent nos relations au vivant à travers la réparation, la réflexion, l’art et le

vivre-avec . Quatre parcours exceptionnels qui nous invitent à décentrer notre regard humain et à repenser nos manières d’habiter le monde à l’heure de la crise climatique. Echanges avec la réalisatrice. .

+33 5 55 08 14 20

