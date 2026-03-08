Cinéma Arévi Esprit(s) Rebelle(s) Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi Esprit(s) Rebelle(s)

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Esprit(s) rebelle(s) est un programme de 6 courts métrages. Un tournesol hors norme, un gnome déterminé, une petite fille intrépide, défiant les lois de la nature, une fourmi rêveuse, des créatures gloutonnes… nul doute, la rébellion est en marche ! Suivi d’un atelier créatif Mes tournesols . .

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arévi Esprit(s) Rebelle(s)

L’événement Cinéma Arévi Esprit(s) Rebelle(s) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays de Saint-Yrieix