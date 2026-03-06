Cinéma Arévi Festival Horizon Vert 6ème édition Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi Festival Horizon Vert 6ème édition

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-18

Sauvages, verdoyantes, sacrées, cette 6ème édition du Festival Horizon Vert, cinéma d’écologie et d’environnement, fera la part belle à nos forêts !

De nombreux acteurs locaux seront présents tout au long du festival pour vous proposer des moments d’échange et de convivialité autour du film et dans les autres salles de cinémas Pro Silva, l’Aubraie, le Réseau Forêts Limousines, Saint Junien Environnement, le Groupement Forestier des Monts de Blond, Forêt en Vie, LPO Limousin. Autant d’acteurs que de possibilités pour repenser la gestion de nos forêts.

Au programme des rencontres, des discussions, des ateliers et des moments conviviaux autour des films programmés.

Comme chaque année, une programmation dédiée au jeune public est prévue films d’animation, courts métrages et ateliers ludiques autour de l’environnement. .

+33 5 55 08 14 20

English : Cinéma Arévi Festival Horizon Vert 6ème édition

