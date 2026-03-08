Cinéma Arévi La forêt limousine et sa biodiversité S’adapter face aux changements climatiques Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi La forêt limousine et sa biodiversité S’adapter face aux changements climatiques

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Comment prendre en compte la biodiversité ? Quelles sont les méthodes de gestion

déployées pour adapter la forêt aux changements climatiques ? Cette conférence vous

propose un moment de rencontre et d’échange, dans le cadre de la journée internationale

des forêts. Intervenant(e)s Rémi Fossé, animateur sylvicole ONF agence Limousin et Manon

Moreau, chargée d’environnement ONF agence Limousin. .

