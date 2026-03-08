Cinéma Arévi La forêt limousine et sa biodiversité S’adapter face aux changements climatiques Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Comment prendre en compte la biodiversité ? Quelles sont les méthodes de gestion
déployées pour adapter la forêt aux changements climatiques ? Cette conférence vous
propose un moment de rencontre et d’échange, dans le cadre de la journée internationale
des forêts. Intervenant(e)s Rémi Fossé, animateur sylvicole ONF agence Limousin et Manon
Moreau, chargée d’environnement ONF agence Limousin. .
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20
