Cinéma Arévi Planter à tout prix Des arbres pour sauver la planète Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi Planter à tout prix Des arbres pour sauver la planète

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le film documentaire Planter à tout prix Des arbres pour sauver la planète ? de François-Xavier Drouet est une enquête passionnante sur trois continents qui dévoile la menace cachée derrière les immenses forêts industrielles plantées à travers le monde au nom de l’écologie. Echanges après la projection avec Nathalie Naulet de Forêt en Vie . .

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arévi Planter à tout prix Des arbres pour sauver la planète

L’événement Cinéma Arévi Planter à tout prix Des arbres pour sauver la planète Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays de Saint-Yrieix