Cinéma Arévi Profils paysans Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 29 mars 2026.
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dans le documentaire Profils paysans (trilogie), Raymond Depardon filme un monde en voie de disparition dans les campagnes françaises. Il capte la parole des paysans avec pudeur, révélant l'attachement à la terre, le poids de la tradition et la solitude. Son regard plein d'empathie valorise une mémoire rurale en déclin face aux mutations agricoles un témoignage précieux, d'une actualité toujours brûlante. Echanges avec Mathias Sabourdin, directeur de la photographie et auteur. En partenariat avec l'ADRC et la Cinémathèque du Documentaire.
Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20
