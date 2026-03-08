Cinéma Arévi Soulèvements Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi Soulèvements

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le documentaire Soulèvements de Thomas Lacoste présente un portrait choral à seize voix réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel qui tisse de nouveaux liens avec le vivant et ouvre le champ de tous les possibles. En partenariat avec Les Humanités. Echanges avec Soulèvements de la Terre, Amis de la Terre et Extinction Rebellion. .

