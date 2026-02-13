Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris Châtillon-en-Vendelais
Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris Châtillon-en-Vendelais dimanche 1 mars 2026.
Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris
1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris , au cinéma Le Vendelais.
C’est une histoire d’amour. Le prince Ariodante est amoureux de la princesse. Le roi, son père, approuve le mariage. La fête se prépare … Puis… un rival jaloux sème des mensonges… et tout s’écroule. Le bonheur, ça se construit.
Film de 2h35 avec entracte. .
1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2026-02-13 par OT VITRE