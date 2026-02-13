Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris Châtillon-en-Vendelais

Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Cinéma Ariodante, opéra filmé à la Philharmonie de Paris , au cinéma Le Vendelais.

C’est une histoire d’amour. Le prince Ariodante est amoureux de la princesse. Le roi, son père, approuve le mariage. La fête se prépare … Puis… un rival jaloux sème des mensonges… et tout s’écroule. Le bonheur, ça se construit.

Film de 2h35 avec entracte. .

1 Place de l’Église Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 16 63

