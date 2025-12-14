Cinéma Arudy A la poursuite du Père Noël ! Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy A la poursuite du Père Noël !

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

1h 37min | Comédie

De James Huth | Par Laurent Tirard, Benjamin Dupas

Avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty, Théa De Boeck

Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte ! .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy A la poursuite du Père Noël ! Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées