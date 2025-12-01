Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 12 décembre 2025.

Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

1h10 Concert projeté de la Philharmonie de Paris. A partir de 8 ans. Organisé par la médiathèque d’Arudy. Jane Vieu, élève de Massenet, a obtenu de beaux succès sur les scènes parisiennes de la Belle Époque. Également soprano, elle interpréta La Belle au bois dormant (1902) et Aladin (1904), où le chant alterne avec des passages parlés. Nés de sa collaboration avec l’écrivain et peintre Lucien Métivet, ces contes furent très applaudis à leur création au théâtre des Mathurins. L’action de La Belle au bois dormant, accompagnée de dix-neuf tableaux lumineux , est transposée dans le monde contemporain: le prince arrive à bicyclette ! Avec humour et fantaisie, elle propose une réflexion — plus que jamais d’actualité — sur les conséquences de la modernisation. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

English : Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté

German : Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté

L’événement Cinéma Arudy Aladin et la Belle évéillée Concert projeté Arudy a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées