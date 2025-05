Cinéma Arudy Animo rigolo – Cinéma Saint Michel Arudy, 17 mai 2025 17:00, Arudy.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

0h40 / Animation. A partir de 3 ans

De Philip Watts, Alexandra Allen, Myriam Schott

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala ! Un programme joyeux et poétique qui célèbre l’entraide, l’amitié et la découverte du monde à travers trois histoires pleines de charme. De la solidarité entre dinosaures, à la ruse d’un renard pour trouver de quoi manger, en passant par une aventure palpitante sur un bateau rempli d’animaux, ces récits courts et rythmés captiveront l’attention des plus petits tout en transmettant des valeurs positives comme l’entraide et le partage. .

