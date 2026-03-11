Cinéma Arudy Aucun autre choix VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Aucun autre choix VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2h19 VOSTRFR Interdit moins de 12 ans. Comédie, thriller, drame de Park Chan-wook, avec Lee Byung-hun, Ye-jin Son, Park Hee Soon, Sung-min Lee, Yum Hye-ran.

Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n’a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents… Une comédie noire à mourir de rire. .

