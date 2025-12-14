Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 9 janvier 2026.
Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction
De James Cameron | Par James Cameron, Rick Jaffa
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Le troisième volet de la saga Avatar En 2D .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English :
L’événement Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées