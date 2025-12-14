Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres en 3D Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres en 3D

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

De James Cameron | Par James Cameron, Rick Jaffa

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Le troisième volet de la saga Avatar En 3D .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy Avatar 3 de Feu et de Cendres en 3D Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées