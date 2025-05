Cinéma Arudy Cassandre – Cinéma Saint Michel Arudy, 14 mai 2025 21:00, Arudy.

Cinéma Arudy Cassandre Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

14 mai 2025 21:00

1h43 Drame. Interdit 12ans

De Hélène Merlin.

Avec Billie Blain, Zabou Breitman, Eric Ruf, Guillaume Gouix

Été 1998. Campagne. Cassandre a 14 ans. Dans le petit manoir familial, ses parents et son frère aîné remarquent que son corps a changé. Heureusement, Cassandre est passionnée de cheval et intègre pour les vacances, un petit centre équestre où elle se fait adopter comme un animal étrange. Elle y découvre une autre normalité qui l’extrait petit-à-petit d’un corps familial qui l’engloutit. Un film sensible et puissant sur les mécanismes de l’inceste. .

