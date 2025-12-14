Cinéma Arudy Chasse gardée 2 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Chasse gardée 2

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

1h 40min | Comédie

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier | Par Antonin Fourlon

Avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy Chasse gardée 2 Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées