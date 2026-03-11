Cinéma Arudy Ciné-débat Habiter le paysage Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Ciné-débat Habiter le paysage

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h36 Documentaire de Mathilde Morières.

Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défi s, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée. Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Et inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver. Un documentaire dédié aux enjeux politiques de l’architecture, entre crise du logement et nouvel intérêt pour la campagne.

Rencontre à l’issue de la séance avec la réalisatrice Mathilde Morières et des membres du collectif Encore. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

