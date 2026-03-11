Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Inarumen VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Inarumen VOSTFR

1h30 VOSTFR. Documentaire de Agnès Biscaichipy.

Au coeur du Wallmapu, les voix des Mapuche s’élèvent pour préserver et transmettre la mémoire de leurs ancêtres. Dans chaque geste, chaque parole, chaque enseignement transmis aux plus jeunes, se dessine la force tranquille d’une culture vivante, profondément enracinée et en perpétuel mouvement. Inarrumen est un voyage au coeur d’un héritage millénaire, un hommage à la persévérance d’un peuple qui, malgré l’effacement et la répression, continue à faire vivre son monde avec fi erté et détermination. Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Agnès Biscaichipy, professeure d’espagnol, amoureuse de la culture latino-américaine et du 7ème art réalise ici son premier film documentaire. .

