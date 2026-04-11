Cinéma Arudy Compostelle Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Compostelle

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

1h 54min | Comédie, Drame

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Compostelle

L’événement Cinéma Arudy Compostelle Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées