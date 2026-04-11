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Cinéma Arudy Compostelle Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Compostelle Cinéma Saint Michel Arudy samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 Rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Compostelle

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

1h 54min | Comédie, Drame
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Compostelle

L’événement Cinéma Arudy Compostelle Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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