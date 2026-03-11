Cinéma Arudy Coutures Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Coutures

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-03-31

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

1h47 Drame de Alice Winocour, avec Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel. Dans Coutures, une réalisatrice américaine arrive à Paris pendant la Fashion Week, où sa vie bascule après l’annonce d’une maladie grave. Au cœur du monde de la haute couture, elle croise le chemin d’une jeune mannequin et d’une maquilleuse, et, malgré leurs différences, les trois femmes tissent une solidarité singulière sous le vernis glamour de l’industrie.

Séance précédée d’un court-métrage. .

cinemarudy64@orange.fr

