Cinéma Arudy Coutures Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
2026-03-31
1h47 Drame de Alice Winocour, avec Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel. Dans Coutures, une réalisatrice américaine arrive à Paris pendant la Fashion Week, où sa vie bascule après l’annonce d’une maladie grave. Au cœur du monde de la haute couture, elle croise le chemin d’une jeune mannequin et d’une maquilleuse, et, malgré leurs différences, les trois femmes tissent une solidarité singulière sous le vernis glamour de l’industrie.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
