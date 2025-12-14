Cinéma Arudy Des preuves d’amour Cinéma Saint Michel Arudy
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
1h 37min | Comédie dramatique
De Alice Douard | Par Alice Douard
Avec Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky
Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
L’événement Cinéma Arudy Des preuves d’amour Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées