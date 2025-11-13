Cinéma Arudy Deux pianos Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Deux pianos

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

1h55 Drame.

De Arnaud Desplechin.

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling.

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Deux pianos

German : Cinéma Arudy Deux pianos

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Deux pianos

L’événement Cinéma Arudy Deux pianos Arudy a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées