Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

1h 45min | Drame, Famille

De Pascale Pouzadoux | Par Pascale Pouzadoux, Laurent de Bartillat

Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments.

Séance en présence de Noelle Chatelet sociologue, philosophe et auteure du livre La dernière leçon et Adeline Clément, juriste et membre du Coco Tier’s .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon

L’événement Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées