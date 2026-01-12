Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 1 février 2026.
Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
1h 45min | Drame, Famille
De Pascale Pouzadoux | Par Pascale Pouzadoux, Laurent de Bartillat
Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments.
Séance en présence de Noelle Chatelet sociologue, philosophe et auteure du livre La dernière leçon et Adeline Clément, juriste et membre du Coco Tier’s .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon
L’événement Cinéma Arudy FESTI’VIOC La dernière leçon Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées