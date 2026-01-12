Cinéma Arudy Festi’vioc Là-haut Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Festi’vioc Là-haut

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

1h 35min | Animation, Aventure, Famille

De Pete Docter, Bob Peterson | Par Bob Peterson, Pete Docter

Avec Charles Aznavour, Edward Asner, Tom Trouffier

Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, est prêt pour sa dernière chance de s’envoler. Il attache des milliers de ballons à sa maison et se dirige vers le monde perdu de ses rêves d’enfant. Mais, à son insu, Carl embarque Russell, un garçon de 8 ans là au mauvais endroit au mauvais moment. Ce duo improbable va se faire de nouveaux amis, comme Doug, un chien avec un collier spécial qui lui permet de parler, et Kevin, un oiseau qui ne peut pas voler. Carl réalise vite que les plus grandes aventures de la vie ne sont pas celles qu’on croit.

Dans le cadre de Festi’vioc avec la présence de Laure Carrère du Centre Intercommunal d’ Action Sociale et Mathilde Pavillon de N’Ossau association en faveur des relations intergénérations. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

