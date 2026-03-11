Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

0h51 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 7 ans.

Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils

sont bien entourés ! Maman pleut des cordes La petite casserole d’Anatole Des tresses .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

