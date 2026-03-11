Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Cinéma Saint Michel Arudy samedi 28 mars 2026.
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
0h51 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 7 ans.
Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils
sont bien entourés ! Maman pleut des cordes La petite casserole d'Anatole Des tresses .
English : Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête
