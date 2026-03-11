Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête 11 Rue Saint-Michel Arudy 2026-03-28

Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Cinéma Saint Michel Arudy samedi 28 mars 2026.

Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

0h51 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 7 ans.
Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils
sont bien entourés ! Maman pleut des cordes La petite casserole d’Anatole Des tresses   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête

L’événement Cinéma Arudy Fête du court métrage Bien dans ma tête Arudy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

Prochains événements à Arudy