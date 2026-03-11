Cinéma Arudy Fête du court métrage Coups de coeur du public Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Fête du court métrage Coups de coeur du public

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

1h20 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 12 ans.

À l’occasion de ses 10 ans, La Fête du court métrage met à l’honneur ses organisateur ·ice·s de séances. Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité. Omnibus Pour le rôle/ Beach flags.

Pot offert à l’issue de cette dernière séance .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

