Cinéma Arudy Fête du court métrage Coups de coeur du public Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
1h20 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 12 ans.
À l’occasion de ses 10 ans, La Fête du court métrage met à l’honneur ses organisateur ·ice·s de séances. Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité. Omnibus Pour le rôle/ Beach flags.
Pot offert à l’issue de cette dernière séance .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
