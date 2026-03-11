Cinéma Arudy Fête du court métrage En haut de l’affiche Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-27
2026-03-27
1h19 Sélection de 4 courts-métrages. À partir de 12 ans.
Ces acteur·ice·s vous disent quelque chose ? Oui, il s’agit bien de Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos réuni·es dans un programme d’histoires toutes courtes. Belle gueule Roule ma poule/ Patanegra Premier mercredi du mois. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
