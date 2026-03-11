Cinéma Arudy Fête du court métrage En haut de l’affiche Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Fête du court métrage En haut de l’affiche

1h19 Sélection de 4 courts-métrages. À partir de 12 ans.

Ces acteur·ice·s vous disent quelque chose ? Oui, il s’agit bien de Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos réuni·es dans un programme d’histoires toutes courtes. Belle gueule Roule ma poule/ Patanegra Premier mercredi du mois. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

