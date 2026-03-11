Cinéma Arudy Fête du court métrage L’Odyssée de Choum Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Fête du court métrage L’Odyssée de Choum

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

2026-03-25

0h25 Animation de Julien Bisaro. À partir de 3 ans.

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

