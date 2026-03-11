Cinéma Arudy Fête du court métrage Trouver sa place Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

0h49 Sélection de 3 courts-métrages. À partir de 10 ans.
On est tou·te·s différent·e·s, certain·e·s plus que d’autres. Mais aucun doute chacun·e a sa place dans le monde.
À mort le bikini Niveau zéro À la mode.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

