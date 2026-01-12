Cinéma Arudy Furcy, né libre Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Furcy, né libre

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire

De Abd Al Malik | Par Etienne Comar

Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.

Séance précédée d’un court métrage .

