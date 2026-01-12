Cinéma Arudy Furcy, né libre Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Furcy, né libre Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 6 février 2026.
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 EUR
2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire
De Abd Al Malik | Par Etienne Comar
Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot
Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.
Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui.
Séance précédée d’un court métrage .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
